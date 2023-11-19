Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Elektrik Direği Üzerine Ağaç Devrildi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ağaç, elektrik direğinin üzerine devrildi. Elektrik kesintisi, ekiplerin kısa sürede ağacı kaldırması ile giderildi.

Bursa'nın Bürükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ağaç, elektrik direğinin üzerine devrildi. Yaşanan elektrik kesintisi, ekiplerin kısa sürede ağacı kaldırması ile giderildi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan'da yoğun kar yağışı sonrası ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Elektrikler kısa süreliğine giderken, ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağacı kesip kaldırarak, elektrik direğindeki arızayı giderdi. Bir süre sonra elektrikler tekrardan kullanıma açıldı. - BURSA