Bursa'da Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altına kalan 2 yaşındaki Batu K., ağır yaralandı. Olay, çocuğun traktörün önüne atlaması sonucu meydana geldi. Çocuk hastaneye kaldırılırken durumu ciddiyetini koruyor.

1) BABASININ KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN BATU, AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu K., ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
