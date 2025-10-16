Bursa'da su getirmek için Çınarcık Barajı'ndan boru döşeniyor

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, 'su şehri' Bursa'nın susuz kalmasına neden oldu. 1 Ekim'den bu yana 12 saat süren planlı su kesintisinin uygulandığı Bursa'da, barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Bursa'da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altında ölçülüyor.

SU GETİRMEK İÇİN BORU DÖŞENİYOR

Şehirde sadece iki günlük su kaldığı belirtilirken sorunu çözmek için dikkat çeken bir yönteme başvuruldu. Çınarcık Barajı'ndan su getirmek için boru döşenmeye başlandı. Boruların yetişmemesi durumunda şehrin tamamının susuz kalabileceği öğrenildi.

BURSA'DA PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim'den bu yana devam eden planlı su kesintilerini uzatma kararı alınmıştı. Dün yapılan açıklamada, söz konusu planlı su kesintilerinin, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleşeceği belirtilmişti.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyeceği kaydedilmişti.