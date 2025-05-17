Bursa'da Kafkas Burunlu Engerek Yılanı Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlikeye yakın türler arasında gösterdiği Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü. Yılan, itfaiye tarafından yakalanarak ormana bırakıldı.

İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında bir apartmanın bahçesinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı özel aparatlarla dikkatlice fileye alarak kontrollü şekilde ormana bıraktı. Yapılan incelemede, yakalanan yılanın IUCN'nin kırmızı listesinde 'nesli tehlikeye yakın' kategorisinde yer alan Kafkas burunlu engerek olduğu belirlendi.