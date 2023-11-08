Bursa'da inşaat işçisi düştü, yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, apartman inşaatının 1'inci katından düşen inşaat işçisi Veyis Türk (58), yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Siteler Bölgesi'nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan Veyis Türk, dengesini kaybederek 1'inci kattan düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Türk, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.