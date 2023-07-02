Bursa'nın bir köyünde düğünlerde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi yasaklandı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nde tartışmalara yol açan bir karara imza atıldı. Muhtarlık ve köy derneğinin aldığı ortak karara göre, düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, "dinen uygun değil" denilerek yasaklandı. Kararın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Bursa'nın kırsal Karaağız Mahallesi'nde, düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi "dinen uygun değil" denilerek yasaklandı.

KADIN VE ERKEKLER BİR ARADA EĞLENEMEYECEK

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, tartışmalara yol açan bir karar aldı. Muhtarlık ve köy derneği, düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini, "dinen uygun değil diyerek yasakladı.

"DİNE UYGUN DEĞİL"

Karaağız Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayri Sönmez'in sosyal medyadan paylaştığı kararda şu ifadelere yer verildi: "Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

"1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ"

Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir."