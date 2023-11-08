Bursa'da çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tek katlı evde başlayıp bitişiğindeki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Kurtuluş Mahallesi Kanal Sokağı'ndaki tek katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Söz konusu iki evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.