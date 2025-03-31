Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri bu yıl da bayram namazından sonra toplu halde bayramlaştı. Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreye ulaştı. Mahalle muhtarı, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda uzun yıllardır toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya çocuklar dahil tüm mahalleli katılıyor.
BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU 1 KİLOMETREYE UZANDI
Bu Ramazan Bayramı'nda da bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi sıraya girerek bayramlaştı. 1 kilometreye uzanan bayramlaşma kuyruğunun sonu görülmedi.
"60-65 YILDIR ATALARIMIZDAN KALAN MİRAS"
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.