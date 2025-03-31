Bursa'da bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda uzun yıllardır toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya çocuklar dahil tüm mahalleli katılıyor.

BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU 1 KİLOMETREYE UZANDI

Bu Ramazan Bayramı'nda da bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi sıraya girerek bayramlaştı. 1 kilometreye uzanan bayramlaşma kuyruğunun sonu görülmedi.

"60-65 YILDIR ATALARIMIZDAN KALAN MİRAS"

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.