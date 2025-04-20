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Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk, Kıyafet Askısıyla Yaralandı

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İnegöl ilçesinde oynadığı kıyafet askısını ağzına sokan 2 yaşındaki Meryem B., çenesine saplanan askı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Meryem B.'nin çenesine, oynadığı kıyafet askısı saplandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak'taki bir evde meydana geldi. Meryem B., iddiaya göre yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı. Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı. Meryem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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