Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın oğlu dünya evine girdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın oğlu Mimar Safa Hilmi Aktaş ve Bedriye Taç çifti görkemli bir törenle evlendi. Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri de törende yer aldı.

Başkan Aktaş, oğlunun nikahını kıydı

Başkan Aktaş'ın oğlunun düğünü, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın oğlu Mimar Safa Hilmi Aktaş ve Bedriye Taç çifti gerçekleşen görkemli törenle dünya evine girdi. Genç çifti siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın oğlu Safa Hilmi Aktaş, Bedriye Taç ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM)'de gerçekleşen görkemli tören ile hayatlarını birleştirdi. Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin yer aldığı törene 4 bin 500 kişi katıldı. Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfü Taş'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası nikah törenine geçildi. Genç çiftin nikahını ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıydı.

Nikah 31 şahit huzurunda kıyıldı

Geniş katılımın olduğu nikah töreninde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, eski Bakan Faruk Çelik, eski Bakan Cavit Çağlar, eski Bakan Sebahattin Öztürk, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kütahya Valisi Musa Işın, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket PartisiBursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yeniden Refah PartisiBursa İl Başkanı Murat Kolancı, Büyük Birlik PartisiBursa İl Başkanı Haldun Filizli, Demokratik Sol PartiBursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı, Hür-Dava Partisi(Hüda-Par) Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, gelin Bedriye Taç'ın kardeşleri Bilal Taç ve Beyza Taç nikah şahidi olarak yer aldı.

Aile Cüzdanı'nı geline teslim eden Bülent Arınç: "Bugün evliliğimin 44. Yıldönümü"

Nikahın şahitler ve davetliler huzurunda kıyılmasının ardından Başkan Aktaş, geline vermek üzere Aile Cüzdanı'nı Bülent Arınç'a teslim etti. Aile Cüzdanı'nı eline alan Arınç konuşmasında, Bugün 2 Eylül ve benim evliliğimin 44. yıldönümü. Bende 2 Eylül 1979'da evlendim" diyerek eşine seslendi. "Hanıma söyleyeceğimi demiştim. Neredesin hanım? Gelin hanım sana çiçek sallıyor" diyerek davetlileri gülümsetti. Arınç konuşmasının ardından Aile Cüzdanı'nı geline teslim etti.