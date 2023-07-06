Burdur'da TOGG'a Yoğun İlgi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sergilenen milli ve yerli otomobil TOGG, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Araç, ilçe merkezinde kısa bir tur attıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Vatandaşlar, aracı detaylı bir şekilde inceledi ve bolca resim çekindi. TOGG, gün boyu Gölhisar İlçe Merkezi'nde kalacak ve vatandaşların beğenisine sunulacak.

Burdur'da Togg'a yoğun ilgi

İlçe merkezinde sergilenen milli ve yerli otomobil vatandaştan tam not aldı

BURDUR - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un siyah renkli oltu SUV modeli, ilk kez getirildiği Burdur'un Gölhisar ilçesinde sergilenmeye başlandı.

Burdur Valiliği makam aracı olarak gelen siyah renkli oltu, SUV modeli Togg, sergilenmek amacıyla Gölhisar İlçesi Cumhuriyet Meydanına getirildi. İlçe merkezinde kısa bir tur atılan araç, ardından ilçenin Cumhuriyet Meydanına getirildi.

Buradan toplanan meraklı kalabalık hem aracı inceledi hem de bolca resim çekindiler. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği araca binmek için alandakiler sabırla beklediler.

Burada, aracın bagajından, arka koltuklarına, direksiyon kısmından altına varıncaya kadar detaylı bir incelemeye aldıkları gözlemlenen vatandaşlar izdiham oluşturdular. Gün boyu Gölhisar İlçe Merkezinden kalacak olan TOGG burada vatandaşların beğenisine sunulacak.