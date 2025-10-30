Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
İstanbul'daki Viaport AVM'de bulunan bir zincir restoranda yemek yiyen vatandaş, salata tabağına bakınca neye uğradığını şaşırdı. Salatasından böcek çıkan vatandaş, o anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.
İstanbul Viaport AVM'de bulunan bir zincir restoranda yemek yiyen bir müşteri, sipariş ettiği salata tabağındaki manzarayla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
SALATA TABAĞINDAN BÖCEK ÇIKTI
Müşterinin tabağındaki salatanın içinden canlı bir böcek çıktı. Yaşadığı bu hijyen sorununu hemen cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak durumu kamuoyuna duyurdu.
Olay, restoranın hijyen standartları hakkında ciddi soru işaretleri yarattı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, ilgili zincir restoranın adı gündeme geldi.
