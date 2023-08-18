Buca Belediyesi Marmara Depremi'ni Anma Etkinlikleri Düzenledi

Türkiye'yi yasa boğan Marmara Depreminin 24. yıl dönümünde, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) deprem gerçeğini bir kez daha masaya yatırdı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla afet durumlarına acil müdahale etmek amacıyla kurulan Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT), düzenlediği çeşitli etkinliklerle 17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri anarak deprem gerçeği konusunda farkındalık oluşturdu. Şirinyer, Gediz Sevgi Yolu ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda, vatandaşlara afetlere hazırlık ve afet bilinci konularında bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta depremde kullanılan arama kurtarma araç ve teçhizatları sergilendi.

Buca Hasanağa Bahçesi'nde ise "Deprem Gerçeğine Hazırlıklı Olmak" konulu panel düzenlendi. İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı Servet Ertaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneğinden Ajlan Alpay, Rota Arama Kurtarma Derneğinden Alper Şahin, Menderes Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Göksu, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu ve Bucakut Arama Kurtarma ekibinden Aysun Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı. Panelde depremde hayatını yitiren canlar hatırlanarak, deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, depreme dirençli yapılar, depreme ne denli hazırlıklıyız konuları ele alındı. - İZMİR