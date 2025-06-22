Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yayınladığı son listede, ünlü bir baharat firmasının tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullandığı belirlendi. Ayrıca 3 çay markasının ürünlerinde de gıda boyası tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın, 20 Haziran 2025 tarihli son listesi internet sitesinde yayımlandı. Firmaların yaptığı dolandırıcılıklar pes dedirtti.

BİBER YERİNE DOMATES

Daha önce de benzer gerekçelerle ifşa edilen Arifoğlu markasının vatandaşları kandırmaktan vazgeçmediği ortaya çıktı. Arifoğlu'nun tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullanıldığı belirlendi.

ÇAYIN İÇİNE GIDA BOYASI ATMIŞLAR

Ayrıca listede üç farklı çay markası da yer aldı. Ebu Said, Akboz Gıda ve Seylon markalarının Seylan tipi çaylarda renk koyulaştırmak amacıyla gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Akıllı ve birazcık bilgi sahibi biri markanın adını gördü mü anlar zaten. Akboz Helen ne ya :) ismi bile benden uzak dur diyor. Ama şu Arifoğlu akıllanmayacak sürekli hile peşinde ama adam ne yapsın memleketin mesleği bu.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bu firmanın ürünlerini almayın diye uyaracağınıza fabrikalarını neden kapatmıyorsunuz. Çok mu zor. Yoksa rüşvet almak için imi görmezden geliyorsunuz. Yazık.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

Türk ve ar@p ürünleri almıyorum çünkü kaliteye güvenmiyorum...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ancak milleti nasıl kazıkladıklarını yayınlasanız başka bir şey yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

seylon çayı da mı boyamışlar, zaten çok koyu değil miydi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı

Ağabeyi tarafından öldürülen parti başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.