Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Tarım Ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın, 20 Haziran 2025 tarihli son listesi internet sitesinde yayımlandı. Firmaların yaptığı dolandırıcılıklar pes dedirtti.

BİBER YERİNE DOMATES

Daha önce de benzer gerekçelerle ifşa edilen Arifoğlu markasının vatandaşları kandırmaktan vazgeçmediği ortaya çıktı. Arifoğlu'nun tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullanıldığı belirlendi.

ÇAYIN İÇİNE GIDA BOYASI ATMIŞLAR

Ayrıca listede üç farklı çay markası da yer aldı. Ebu Said, Akboz Gıda ve Seylon markalarının Seylan tipi çaylarda renk koyulaştırmak amacıyla gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.