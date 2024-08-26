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Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor

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Özbekistan'da yapılan bir düğün makyajı sonrası kadının değişimini görenler gözlerine inanamıyor. Videoyu izleyenler "Makyaj yasaklansın", "Bildiğin nitelikli dolandırıcılık", "Dolandırıcılıktan işlem yapılsın" şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Olayın kahramanı bu kez Özbek bir kadın... Düğünü için makyaj yaptırmaya giden kadının değişimini görenler "Yok artık" demekten kendini alamıyor.

"MAKYAJ YASAKLANSIN"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına ""Makyaj yasaklansın", "Bildiğin nitelikli dolandırıcılık", "Dolandırıcılıktan işlem yapılsın", "İnsanda sahtecilik bu", "Resmen taş devinden günümüze geçiş yaptı", "Yıkamadan gelini almayınız", "Makyaj değil ameliyat olmuş resmen" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (6)

Erkan Arslan:

Nasılsa Bir Banyo Sonunda Eski Günlerine Dönecek

36
1
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Kenan Tepretoğlu:

tüketici hakları nedeniyle dava sebebi olur bu ya :)

22
0
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hakan ahmet:

Avrat ta sahtecilik

15
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Reis Anadolu:

Dolandırcılık resmen!

10
0
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Brh atr:

hayeller paris sonuç sabah kalkınca

8
1
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ALİ KARA:

Allah beterinden korusun bunun gene bir oluru var:) ya alttan destekli çıksaydı o zaman ne halt edecekti

5
0
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