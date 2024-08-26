Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Olayın kahramanı bu kez Özbek bir kadın... Düğünü için makyaj yaptırmaya giden kadının değişimini görenler "Yok artık" demekten kendini alamıyor.

"MAKYAJ YASAKLANSIN"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına ""Makyaj yasaklansın", "Bildiğin nitelikli dolandırıcılık", "Dolandırıcılıktan işlem yapılsın", "İnsanda sahtecilik bu", "Resmen taş devinden günümüze geçiş yaptı", "Yıkamadan gelini almayınız", "Makyaj değil ameliyat olmuş resmen" şeklinde yorumlar yapıldı.