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Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor

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Endonezya'da bir camide teravih namazının 10 dakika gibi kısa sürede kılındığı anların görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın ediyor. Ancak Endonezya'dan gelen bir haber, teravih namazının kılınma süresiyle ilgili tartışmalara neden oldu. Ülkedeki bir camide teravih namazının 10 dakikada kılındığı görüntü büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA GENELİNDE FARKLI UYGULAMALAR VAR

Teravih namazının süresi konusunda dünya genelinde farklı uygulamalar bulunuyor. Türkiye'de teravih namazı genellikle 30 ila 45 dakika sürerken, bazı ülkelerde daha uzun ya da kısa sürelerde tamamlanabiliyor. Ancak ibadetin özü itibarıyla ruhani bir derinlik taşıması gerektiği konusunda genel bir görüş birliği bulunuyor.

Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKimesterseni:

Allah herkezin ibadetini kabul etsin insallah, keske bizim hocalarda namazi biraz daha hizli kildirsa

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