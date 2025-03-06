Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın ediyor. Ancak Endonezya'dan gelen bir haber, teravih namazının kılınma süresiyle ilgili tartışmalara neden oldu. Ülkedeki bir camide teravih namazının 10 dakikada kılındığı görüntü büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA GENELİNDE FARKLI UYGULAMALAR VAR

Teravih namazının süresi konusunda dünya genelinde farklı uygulamalar bulunuyor. Türkiye'de teravih namazı genellikle 30 ila 45 dakika sürerken, bazı ülkelerde daha uzun ya da kısa sürelerde tamamlanabiliyor. Ancak ibadetin özü itibarıyla ruhani bir derinlik taşıması gerektiği konusunda genel bir görüş birliği bulunuyor.