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Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
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OPTİMAR Araştırma'nın "Türkiye'nin nabzı" anketine göre, Türk halkının dini ibadet alışkanlıklarıyla ilgili dikkat çekici veriler ortaya çıktı. İşte namaz, zekat, fitre, sadaka verme ve oruç tutma oranları...

OPTİMAR Araştırma, Türkiye genelinde yapılan "Türkiye'nin nabzı" araştırmasında, katılımcılara çeşitli dini ibadet alışkanlıkları soruldu. Araştırmanın sonuçları, Türk halkının dini vecibelerini yerine getirme oranlarını gösterdi.

YÜZDE 42'LİK KESİM DÜZENLİ NAMAZ KILIYOR

Namaz kılma oranlarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 42,8'i düzenli olarak namaz kıldığını belirtirken, yüzde 22,6'sı fırsat buldukça namaz kıldığını ifade etti. Yalnızca cuma namazı kılanların oranı ise yüzde 6,2 olarak kaydedildi. Nadiren namaz kılanların oranı yüzde 19,6 olurken, namaz kılmayanlar ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

YÜZDE 59'LUK KESİM ZEKAT VERİYOR

Zekât verme alışkanlıkları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 59,3'ü zekât verdiğini belirtirken, yüzde 32,2'si vermediğini söyledi. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 8,5 oldu. Benzer şekilde, fitre verme oranı da yüzde 59,3 ile aynı seviyede seyretti. Sadaka verme konusunda ise, katılımcıların yüzde 69,2'si sadaka verdiğini belirtirken, yüzde 22,4'ü vermediğini ifade etti. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 8,4 oldu.

RAMAZAN BOYUNCA ORUÇ TUTANLARIN ORANI...

Oruç tutma alışkanlıklarıyla ilgili olarak, Ramazan boyunca oruç tutanların oranı yüzde 57,8 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Ramazanın bir kısmında oruç tutanlar ise yüzde 17,6 oldu. Ramazan dışında oruç tutanların oranı ise yüzde 11,6 olarak kaydedildi. Nadiren oruç tutanlar ise yüzde 6,1 oldu. Hiç oruç tutmayanların oranı ise yüzde 6,9 olarak belirlendi.

İşte OPTİMAR Araştırma'nın o anketi;

Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (61)

Haber YorumlarıJY:

DÜNYADAKİ TÜM DİNLERİN HEPSİ İNSANLARI SÖMÜRMEK, KONTROL ALTINA TUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ YALANLARDIR.

Yorum Beğen268
Yorum Beğenme1066
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Haram yemek orucu bozarmı sadece akharamiler cevaplasın

Yorum Beğen326
Yorum Beğenme286
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Haber YorumlarıClawuz Tş:

Rabbim layık olduğu kullarından etsin.İslamı tam manasıyla anlayıp yaşayan kullarından etsin.Şimdi şeytan oturmuş onun uşakları çalışıyor.Eğerki Kuran ve Sünneti hayatına tatbik edip uygulamayan ben kurtuldum demesin.

Yorum Beğen330
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

bu araştırma yanlış gerçeği yansıtmıyor.

Yorum Beğen350
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıFikriye:

Allah'la kulu arasındaki ibadeti neden araştırıyorsunuz? Yapılan ya da yapılmayan ibadet Allah'ı ilgilendirir, cidden saçma sapan bir araştırma.

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıGökhan Eker:

Oranlarin yalan olduguna yemin edebilirim. Oruc zekat namaz oranlari yuzde 10 u gecmez.

Yorum Beğen212
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıErdal_19:

Millet atomun yer çekmine etkisini araştırır bizim ülkede de kim oruştutuyor kim oruş tutmuyor

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme70
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Haber Yorumlarıharun han:

Maşallah Allah kabul etsin yüksek rakamlar umut verici sadece ülkemizde değil tüm dünyada oruç tutan rakam çok yüksek İslam kıyamet günü gelmeden tüm dünyada görevini tamamlayacak Allah'ın izniyle

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme61
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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Bunu nasıl tesbit ediyorlar sanki herkesin evine kamera mı koymuşlar.Ben bunlara inanmıyorum

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

memleketin yarisindan fazlasi beynamaz, yarisina yakini oruc sallamaz... ondan sonra bizde musluman degilmiyiz haci... :)))

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme12
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