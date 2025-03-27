Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

OPTİMAR Araştırma, Türkiye genelinde yapılan "Türkiye'nin nabzı" araştırmasında, katılımcılara çeşitli dini ibadet alışkanlıkları soruldu. Araştırmanın sonuçları, Türk halkının dini vecibelerini yerine getirme oranlarını gösterdi.

YÜZDE 42'LİK KESİM DÜZENLİ NAMAZ KILIYOR

Namaz kılma oranlarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 42,8'i düzenli olarak namaz kıldığını belirtirken, yüzde 22,6'sı fırsat buldukça namaz kıldığını ifade etti. Yalnızca cuma namazı kılanların oranı ise yüzde 6,2 olarak kaydedildi. Nadiren namaz kılanların oranı yüzde 19,6 olurken, namaz kılmayanlar ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

YÜZDE 59'LUK KESİM ZEKAT VERİYOR

Zekât verme alışkanlıkları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 59,3'ü zekât verdiğini belirtirken, yüzde 32,2'si vermediğini söyledi. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 8,5 oldu. Benzer şekilde, fitre verme oranı da yüzde 59,3 ile aynı seviyede seyretti. Sadaka verme konusunda ise, katılımcıların yüzde 69,2'si sadaka verdiğini belirtirken, yüzde 22,4'ü vermediğini ifade etti. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 8,4 oldu.

RAMAZAN BOYUNCA ORUÇ TUTANLARIN ORANI...

Oruç tutma alışkanlıklarıyla ilgili olarak, Ramazan boyunca oruç tutanların oranı yüzde 57,8 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Ramazanın bir kısmında oruç tutanlar ise yüzde 17,6 oldu. Ramazan dışında oruç tutanların oranı ise yüzde 11,6 olarak kaydedildi. Nadiren oruç tutanlar ise yüzde 6,1 oldu. Hiç oruç tutmayanların oranı ise yüzde 6,9 olarak belirlendi.

İşte OPTİMAR Araştırma'nın o anketi;