Bronşit Hastası ve Engelli Çiftten Yardım Çağrısı

ERKAN KARACA

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde oturan bronşit hastası Ümmügülsüm Yasakçı ve engelli hayat arkadaşı Hacı Sağlam, ekonomik olarak zor şartlarda yaşadıklarını dile getirdi. Yasakçı, "Benim eşyalarım yok. Evim yandığı için buraya geldim ve burası da rutubetli, bende astım bronşit olduğu için daralıyorum. Ciğerlerde benim hafif lekelenmeler var. Eşim de engelli olduğu için benim geniş bir eve çıkmam lazım. Onun için sizlerden yardım bekliyorum" dedi.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden bronşit hastası Ümmügülsüm Yasakçı, yaşadığı zorlukları anlatarak yetkililerden yardım istedi. Yasakçı, şunları söyledi:

"Benim eşyalarım yok. Evim yandığı için buraya geldim ve burası da rutubetli, ben de astım bronşit olduğu için daralıyorum. Ciğerlerde benim hafif lekelenmeler var. Eşim de engelli olduğu için benim geniş bir eve çıkmam lazım. Onun için sizlerden yardım bekliyorum. Nakit sıkıntım var. Çok sıkıntım var çocukları görmek için nakidim yok. Çocuklarımı görmeye gidemiyorum.

"BİR ENGELLİ MAAŞI İLE GEÇİNİYORUZ"

Eşimin bir engelli maaşı var 2 milyar, onun 1 milyarı ev kirasına gidiyor. Öteki elektrik suya gidiyor. Çocuklarım yurtta kalıyor. Evimi yaktıkları için çocuklarımı yurda aldılar Çorum'da. Devletten aile destek parası alıyorum. Çocuklarım yurda gidince aldığım parayı kestiler. Engelli maaşı alıyorum zaten. Başka da bir şey almıyorum. 7-8 aydır bu durumdayız. Eşimin ameliyatı zaten 5 ay dışarıda kaldım. Ondan sonra tekrar Çorum'a döndüm. Çocuklarım yurtta diye bu evi buldum. Bu evi de çocukları alabilmek için buldum. Bir abiden de eşyaları buldum. Borcumu ödeyemedim. Borcumu ödeyemediğimden adam eşyalarını geri istiyor. Yardım istemek için Sosyal Yardımlaşma'ya gittiğimde öncelik depremzedelere diye hiçbir şey yapmadılar. Şu an burada eşim, ben ve bir de 19 yaşında oğlum var. Geçimizi bir tek engelli maaşıyla sağlıyoruz başka bir şey yok. Ciğerlerim hırıl hırıl ediyor. Astım ilaçlarım pahalı, devlet karşılamıyor. Zaten yeşil kartlıyım. Eşimi tekrar Ankara'ya götüreceğim. Ayağını tekrar kesecekler iltihap olduğu için bir üstten şuradan kesebiliriz dedi doktor. Oraya götüreceğim. GATA Hastanesi'ne götürüyorum. Maddi durumum yok."

SAĞLAM, "PARASIZLIKTAN KAHVALTI YAPAMADIK"

Damar tıkanıklığına bağlı olarak halk arasında 'budama hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen bir rahatsızlığa yakalan Hacı Sağlam ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"7 sene önce şu bacağımı aldırdım. Bu bacağıma da ameliyat olalı 8 ay oldu yaralar hala iyileşmedi. Tekrar ameliyat olacağım. Durmadan ameliyat oluyorum. Çorap falan satıyorum o şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Ama nereye kadar? Engelli maaşı alıyorum ama ona da zam geldi diyorlar. 2 bin 250 oldu diyorlar. Elektrik desteği alıyorum. Şu anda mutfağımda hiçbir şeyim yok. Yani sabah kahvaltısını bile edemedik parasızlıktan."