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Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı

Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan'da başlatılan boykot hareketine destek vererek restoranını hizmete kapatma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" şeklinde genişletilen boykota bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını hizmete kapattığını açıkladı.

Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başlatılan boykot kampanyasının yankıları sürerken soruşturma haberleri de gündeme geldi. Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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