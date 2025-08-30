Bornova Muhtarı Türkoğlu'ndan İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, mahalle muhtarı Bekir Türkoğlu (47), 'Askıda Elbise' projesi başlatıp muhtarlığın önünü butiğe dönüştürdü. Muhtarlık binasının önüne koyduğu askılara hayırseverlerden topladığı yeni ve ikinci el kıyafetleri asan Türkoğlu, mahallede ihtiyacı olan ama karşılayamayan ailelere ve çocuklara yardım etmeyi amaçladığını söyledi. Türkoğlu, "Projeyi başlattığımızda eşya gelip gelmeyeceğini düşünürken, bu fikir bir anda çığ gibi büyüdü" dedi.

Kentte bir özel okulda Almanca öğretmeni olan Bekir Türkoğlu, 1,5 yıl önce istifa edip, Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarlığı'na aday oldu. Seçimi kazanan Türkoğlu, göreve başladığında sadece muhtarlık binasında oturmayıp, iyilik projelerini hayata geçirmek için de adım attı. Türkoğlu, göreve geldikten sonra 'Askıda Elbise' projesi başlatıp, muhtarlığın önünü butiğe dönüştürdü. Muhtarlık binası önüne koyduğu askılara hayırseverlerden topladığı yeni ve ikinci el kıyafetleri asan Türkoğlu, ihtiyaç sahiplerinin buradan seçip almalarına imkan sağladı. Amacının mahallede ihtiyacı olan ama karşılayamayan ailelere ve çocuklara yardım etmek olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Bu projeyi bir çuvalın içine ya da bir tezgahın üstüne bırakıp insanların talan ederek aldığı bir şekilde değil de askılara koyalım istedim. İnsanlar bir buraya geldiğinde alışveriş yaptığını düşünsün istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞER EL GÖRMÜYOR'

İhtiyaç sahibi insanların mahcup ya da rencide olmaması için çaba gösterdiğini söyleyen Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bir çocuk buraya geldiğinde annesine 'Bunu da satın alabilir miyiz?' diye soruyor. Çocuk bunu bir butikten aldığını zannediyor. Böylece aile de çocuk da rencide olmuyor. Her şey tertemiz. Bütün kıyafetleri tek tek asıyoruz. Bu uygulamadan çok mutluyum. Şu ana kadar 200-300 çuvala yakın eşya dağıttık. Projeyi başlattığımızda eşya gelip, gelmeyeceğini düşünürken bu fikir bir anda çığ gibi büyüdü. Hasta yatağından erzağa kadar geniş bir alanda destek vermeye çalışıyoruz. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor."

'BİR ÇOCUK DA SEN GİYDİR'

Kendisinin veya çocuğunun kullanabileceği eşyaları askıya astığını söyleyen Türkoğlu, "Onun dışında koymuyorum. Bağışlayan insanlarımız da çok düşünceliler. Bu iyilik projesini büyütmeye çalışıyorum. Okulların açılmasına az kaldı. Bu nedenle 'Bir çocuk da sen giydir' projesi başlattığımızı duyurduk. İlk önce kendim bu projeye dahil olup, bir çocuğumuzu giydirip, duyarlı vatandaşlarımızdan da geri dönüşler oldu. Şu ana kadar bu kampanya kapsamında 7-8 çocuğu giydirdik. Tüm bunların dışında bazen 'Muhtar yerinde durmuyor' diye eleştirenler oluyor. Oturmak yerine kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorum. Yerinde duran muhtar değil, koşturan, insanlara dokunan bir muhtar olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: Tekin GÜRBULAK /İZMİR,