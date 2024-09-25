Bolu Belediyesi'nden emsal karar! Yere çöp atmanın cezası 14 bin 407 lira

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin temizliğine yönelik sert tedbirlerini sürdürüyor. Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 lira kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Parklar ve caddeleri kirletenlere binlerce lira ceza uygulayan Özcan, yeni ceza örneğini paylaştı

ARABADAN YERE ÇÖP ATMANIN CEZASI 14 BİN TL

Arabadan yere çöp atan bir vatandaşa 14 bin 407 TL ceza yazıldı. Başkan Özcan, bu durumu MOBESE görüntüleriyle sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Gözümüz üzerinizde! Şehrin %85'i kameralarla denetleniyor. Artık arabadan çöp atıp kaçmak yok. Bu vatandaş 14.407 TL cezasını ödedi, geçmiş olsun. Bundan sonra Bolu'da yere çöp atmayı düşünen herkes bir kez daha düşünmeli," ifadelerini kullandı.