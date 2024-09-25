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Bolu Belediyesi'nden emsal karar! Yere çöp atmanın cezası 14 bin 407 lira

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevre temizliğine yönelik katı önlemler almaya devam ediyor. 31 Temmuz'da yere çöp atan, sigara izmariti ve çekirdek kabuğu bırakanlara 14 bin 407 lira idari para cezası uygulanacağını açıklayan Özcan, arabadan çöp atan bir vatandaşın bu cezayı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Başkan Özcan, Bolu'da yere çöp atmayı düşünen herkesi uyararak, bu tür davranışların sonuçlarıyla karşılaşacaklarını vurguladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin temizliğine yönelik sert tedbirlerini sürdürüyor. Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 lira kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Parklar ve caddeleri kirletenlere binlerce lira ceza uygulayan Özcan, yeni ceza örneğini paylaştı

ARABADAN YERE ÇÖP ATMANIN CEZASI 14 BİN TL

Arabadan yere çöp atan bir vatandaşa 14 bin 407 TL ceza yazıldı. Başkan Özcan, bu durumu MOBESE görüntüleriyle sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Gözümüz üzerinizde! Şehrin %85'i kameralarla denetleniyor. Artık arabadan çöp atıp kaçmak yok. Bu vatandaş 14.407 TL cezasını ödedi, geçmiş olsun. Bundan sonra Bolu'da yere çöp atmayı düşünen herkes bir kez daha düşünmeli," ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi'nden emsal karar! Yere çöp atmanın cezası 14 bin 407 lira
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Yaşam

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Yorumlar (7)

Huseyın Sezgi:

Çok güzel olmuş başakanım.

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Emrullah Aslan:

Çöp vergisini boşuna mı ödüyoruz işiniz ne sizin o zaman kaldırın çöp vergisini öyle ceza kesin millete

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Hasan Turk:

Bu topluma zor mumkun degil.

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Brh atr:

bizim insanımız laftan sözden anlamaz uygulama yerinde karar olmuş zaten başımıza ne gelirse gevşeklikten geliyor

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yusuf türkoğlu:

Örnek başkan helal olsun sana

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Ahmet AKGÜL:

yasalaştırılsın. bir çöp yasamız bile yok. çok acizlik.

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Bülent Saltan:

Tum belediyelere tavsiye ederim. Sahillere parklara kamuya acik olan her yerde uygulanmali bu kurallar

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