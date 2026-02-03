Haberler

Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz foku sahilde dinlendi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Koyunbaba Sahili'nde sabah saatlerinde sahile çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku saatlerce dinlendi. Tanıklar tarafından görüntülenen fok, bir vatandaşın yaklaşmasıyla irkildi ve denize döndü. Fokun kuyruğunda yara olduğu gözlemlendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde kıyıya gelen yetişkin bir Akdeniz foku, sahilde saatlerce uyuyup dinlendi. O anlar doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Koyunbaba Sahili'nde sabah saatlerinde kıyıya çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, güneşin altında sahilde uyudu. Vatandaşların ilgisini çeken fok, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Bir vatandaşın temas etmesi üzerine irkilen fok, kısa süre sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.

Öte yandan, fokun kuyruğunda yara olduğu görüldü.

