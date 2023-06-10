Bodrum'da sahili basan domuzlar tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajına inen domuzlar tatilcileri korkuttu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ne bağlı Gerişaltı Halk Plajı, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresine inen domuzlar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

KAMERALARA YANSIDI

Halk plajının sıradan bir gününde yaban hayvanlarının beklenmedik ziyareti denize giren vatandaşları şok etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

KÖPEK KOVALAMAYA ÇALIŞTI

Plaja inen domuzları bir köpek kovmak isterken domuz tarafından saldırıya uğraması da saniye saniye kaydedildi.