Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da sahili basan domuzlar tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajına inen domuzlar tatilcileri korkuttu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ne bağlı Gerişaltı Halk Plajı, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresine inen domuzlar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

KAMERALARA YANSIDI

Halk plajının sıradan bir gününde yaban hayvanlarının beklenmedik ziyareti denize giren vatandaşları şok etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bodrum'da Domuzlar Sahili Bastı

KÖPEK KOVALAMAYA ÇALIŞTI

Plaja inen domuzları bir köpek kovmak isterken domuz tarafından saldırıya uğraması da saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Yaşam

Bodrum Muğla Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title