Üye Girişi
Haberler
Bitlis'te Sulama Kuyusuna Düşen Çocuk Kurtarıldı

Bitlis'te Sulama Kuyusuna Düşen Çocuk Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler tarafından sulama yapılmak üzere açılan sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki Ömer Marangoz, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS'te, çiftçiler tarafından sulama yapılmak üzere açılan sondaj kuyusuna düşen Ömer Marangoz (12), ekipler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Ahlat ilçesi Harabeşehir kırsalında Ömer Marangoz, sulama için açılan sondaj kuyusuna düştü. Ailesinin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri kuyu çevresinde kurduğu düzenekle çocuğa ulaşıp yukarı çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Yaşam

Ahlat AFAD Ömer Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title