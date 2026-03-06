Haberler

Bitlis'te karla kaplı dağların ardından yükselen dolunay görsel şölen oluşturdu
Güncelleme:
Bitlis'te karla kaplı dağların arkasında yükselen dolunay, gökyüzü meraklıları için etkileyici görüntüler sundu. Doç. Dr. Cihan Önen, doğa fotoğrafçılığına dair önemli ipuçları paylaştı.

BİTLİS'te karla kaplı dağların ardından yükselen dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı dağların arkasından yükselen dolunay, oluşturduğu manzarayla gökyüzü meraklılarını mest etti. Ayın, beyaz örtüyle kaplı zirvelerle aynı karede buluşması etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Bu görsel şölen, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

Gökyüzü ile yeryüzünü aynı karede yakalamanın her zaman mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Önen, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılığının sabır gerektirdiğini, bazen günlerce doğru günü, uygun hava koşullarını ve doğru zamanı beklemek gerektiğini söyledi. Gökyüzü netleşirken aynı anda yeryüzündeki detayların da kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Önen, bu uyumun yakalanması halinde ortaya eşsiz görüntüler çıktığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
