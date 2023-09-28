Bisikletli Yaya Geçidinde Minibüs Kazası: 1 Ölü

BARTIN'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçerken servis minibüsünün çarptığı Halil Şimşek (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Bir otobüs firmasına ait E.B yönetimindeki 34 HER 347 plakalı şehir içi servis minibüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli Halil Şimşek'e çarptı. Kazada, minibüsün yaklaşık 30 metre sürüklediği Halil Şimşek, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emekli matbaacı Şimşek, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü E.B., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)