Bisikletle dünya turuna çıktı, 1 yıldır kayıp

Her gün oğlunun Alaska'dan dönmesini bekliyor

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz yıl mayıs ayında ailesiyle vedalaşıp bisikletle Alaska'ya gitmek için yola çıkan Soydan Karasinan, 1 yıldır evine dönmedi. İnterpol'e de başvuran gözüyaşlı anne Nevriye Güvenç, oğlu Soydan Karasinan'ın başına bir şey gelmesinden korkuyor.

Olay, geçtiğimiz yıl mayıs ayının 5'inde yaşandı. Soydan Karasinan bisiklet ile dünya turuna çıkacağını ailesine belirtti. Daha öncesinde bisiklet ile Türkiye'de çeşitli illere giden Karasinan, yaşının ilerlediğini söyleyerek son olarak Alaska'yı görmek istediğini ailesine söyledi. Ailesi ile vedalaştıktan sonra Bursa'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine doğru bisikleti ile yola çıktı. Yolda 1 ay boyunca ailesi ile telefon görüşmesi yapan Soydan Karasinan (50), son telefon konuşmasında annesi Nevriye Güvenç'e "Anne, internetim bitiyor ben Alaska'ya varmak üzereyim. Oraya varınca internetimi güncelleyeceğim sonra yine konuşuruz" dedi.

O günden beri oğlundan haber alamayan Nevriye Güvenç, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Nevriye Güvenç "Dağları, tepeleri bisikletiyle gezmeyi çok seviyordu. Asla toplu taşımaya bindiremiyorduk. Uçağa bile binmiyordu. Bir yere giderken "Siz gidin ben bisikletle 1 ay sonra da olsa gelirim" diyordu. Yolda arkadaşlarıyla beraber gezmeyi çok seviyordu. Romanya'da rahmetli babası vardı, onu görmeye bisikletle gidiyordu. Bana en son "Yaşım 50 oldu, son olarak Alaska'yı göreceğim" dedi. Yola çıktı, 1 ay konuştuk bir daha da görüşemedik. Yola çıkarken bana biraz dargındı, beni evine çağırdı görüşmek için. Ben gidemedim, gitseydim onu ikna ederdim. Bana dargın olarak yola çıktı. Sara hastasıydı. İlaçlar kullanıyordu. Gezmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı çok seviyordu. Bisikletle bir yere gidip otursun, etrafa bakınca içi açılıyordu. Evde asla tutamazdık, Türkiye'nin her yerini bisikletle gezdi. Ona toplu taşıma kartı veriyordum, hiçbir zaman toplu taşıma kullanmıyordu. Bir yere giderken ben otobüsle gidiyordum, o bisikletle geliyordu. En son giderken "Ben gidiyorum Allah'a ısmarladık" dedi Almanca Türkçe karışımıyla ve sonra yola çıktı. Kendisine bir rota oluşturmuş, bizlere de verdi o rotayı. "Beni buradan takip edersiniz" dedi. Benim oğlumun başına bir şey geldi, ya da oğlumun nüfus kağıdını veya pasaportunu aldılar veyahut vizesi bitti. Kaldı oğlum oralarda" ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı anne Nevriye Güvenç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

Nevriye Güvenç; "Sayın Cumhurbaşkanımdan ricam benim evladımı bulsunlar. Bir tane oğlum var, 4 çocuk babası. Torunlarım 1 yıldır perişan oldu. Bir torunumun psikolojisi bozuldu hastanede yatıyor. Cumhurbaşkanım hasta bir vatandaşımızı Arabistan'dan uçakla getirdi. Benim tek umudum Cumhurbaşkanımız. Merhametli adam o, benim oğlumu da mutlaka bulacaktır" ifadelerini kullandı.