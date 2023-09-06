BİOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı Sonrası Günay Öztürk'e Uğurlama Töreni Düzenlendi

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİOSB) çalışmalarının değerlendirildiği yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti toplantısını sonrası, İstanbul Vali Yardımcısı görevinden İzmir Vali Yardımcısı görevine atanan Günay Öztürk için dün Tuzla'da uğurlama töreni düzenlendi.

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİOSB) çalışmalarının değerlendirildiği yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti toplantısını sonrası, İstanbul Vali Yardımcısı görevinden İzmir Vali Yardımcısı görevine atanan Günay Öztürk için dün Tuzla'da uğurlama töreni düzenlendi.

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİOSB) çalışmalarının değerlendirildiği yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti toplantısı dün Tuzla'da düzenlendi. Toplantıya, BİOSB ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve İzmir Vali Yardımcısı Günay Öztürk'ün yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, Tuzla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Öztürk, Müteşebbis heyet üyeleri Ahmet Fethi Polat, Orhan Çömlek, Fikret Dinç, Bülent Çökmez, Hakan Altınay, Çağlar Kahraman katıldı.

Toplantının ardından gerçekleşen uğurlama töreninde Dr. Varlıbaş, "Hem şehrimize sunduğu hizmetler hem de Biyoteknoloji Vadisi için yaptığı çalışmalar için Vali Yardımcısı sayın Günay Öztürk'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dr. Ercan Varlıbaş, Vali Yardımcısı Günay Öztürk'e BİOSB adına çini porselen takdim etti. Günay Öztürk ise İstanbul gibi dünyanın önemli şehirlerinden birinde görev almış olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, BİOSB yöneticilerine teşekkür etti.