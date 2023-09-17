Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü kıyısına vuran binlerce ölü balık bölge halkını tedirgin etti. Köylüler durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Binlerce ölü balık kıyıya vurdu

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü kıyısına vuran binlerce ölü balık bölge halkını tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde bağlı Karaser ve Vişneli köyündeki vatandaşlar, Keban Baraj Gölü kıyısına gittiğinde binlerce ölü balık ile karşılaştı. Sahil boyunca ölü balıkları görüntüleyen köylüler durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerin balık ve sudan numuneler alarak incelemelerde bulunacağı bildirildi.