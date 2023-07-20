Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, Yaz Tatilinde Öğrencilerin Buluşma Noktası

Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan semt kütüphaneleri, yaz tatiline giren öğrencilerin buluşma noktası haline geldi. Öğrenciler, sessiz ve ferah bir ortamda kitap okuyarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Ayrıca çeşitli atölye çalışmalarına da katılarak yaz tatilini verimli geçiriyorlar.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında açılan semt kütüphaneleri, yaz tatiline giren öğrencilerin buluşma noktası oldu. Sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyan öğrenciler, düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarına da katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan kütüphane seferberliği ile Beyoğlu adete bir kütüphane şehrine dönüştürüldü. 2021 yılında başlatılan 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi ile ilçe genelinde faaliyet gösteren kütüphane sayısı 17'ye yükseltildi. Vatandaşlara artık yürüme mesafesinde olan kütüphanelere olan ilgi, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte daha da arttı.

Yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmek isteyen öğrencilerin ilk durağı semt kütüphaneleri oldu. Sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyan öğrenciler, ayrıca yaz dönemi için özel olarak hazırlanan Yazarlık, Şiir, Origami, Anagram, Resfebe, Sanatsal Boyama ve Akıl Oyunları gibi çeşitli atölye çalışmalarına da katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

"İlçenin dört bir yanında ihtiyacı karşılayacak kadar kütüphane yaptık"

Semt kütüphanelerinin önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Semt kütüphanelerimiz gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi, geleceğe hazırlanmaları, bolca kitap okumaları için hazırladığımız donanımlı mekanlarımızdır. Beyoğlu'nun hemen her bölgesine ihtiyaç karşılayacak kadar kütüphane yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Hasköy, İstiklal, Okmeydanı, Sütlüce ve Yeni Turabibaba kütüphanelerimiz başta olmak üzere 17 kütüphanemiz ilçenin dört bir yanında hizmet veriyor" dedi.

"Kütüphanelerimiz vatandaşlarımıza bir mahalle bakkal kadar yakın"

Başkan Yıldız, "Yeni kütüphanelerimizi de yakın zamanda açmış olacağız. Artık kütüphanelerimiz vatandaşlarımıza bir mahalle bakkal kadar yakın. Bu sayede eğitim döneminde kütüphanelerimize gelerek kitap okuyup ders çalışan öğrencilerimiz, yaz döneminde de kütüphanelerimizden vazgeçemiyorlar. Artık ikinci evleri gibi oldu. Bu yoğun ilgi yapılan çalışmanın önemini de ortaya koyuyor. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL