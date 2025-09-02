Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

2000'li yıllarda seslendirdiği "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikâh masasına oturmuştu. Evliliğinin ardından bir süre İran'da yaşayan sanatçı, daha sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştü.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Ancak Lara'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Sanatçı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını belirten Lara, tedavi sürecine başladığını ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Lara, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Spor kıyafetleriyle çekilen bir fotoğrafını yayımlayan sanatçı şu ifadeleri kullandı, "Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum."