Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 10 yıl önce idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen Belgrad Ormanları'nın sözleşmenin bitmesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliyesini talep etti. İBB, karara ilişkin olarak yürütmeyi durdurma talebiyle başvuruda bulundu ancak mahkeme talebi reddetti. Mahkemenin ret ve tahliye kararı, geçen hafta cuma günü mesai bitimine bir saat kala İBB'ye bildirildi. Bu sabah saat 6'da 200 çevik kuvvet polisi tahliye için bölgeye gitti. Bölgeye giriş yasaklanırken, İBB'ye ait tabelalar söküldü.

2013 YILINDA SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında ve Sarıyer sınırlarında bulunan Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent ve Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nı işletmek üzere 14 Haziran 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme yapıldı. Ayrıca İBB ile Bölge Müdürlüğü arasında "Belgrad Ormanı Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları İşletmecilik" sözleşmesi imzalandı. Bölge 20 Haziran 2013'te İBB'ye teslim edildi.

SÖZLEŞME BİTİMİNDE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNULDU

5+5 yıl olan sözleşme süresinin bitiminin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşme süresinin uzatılmayacağını bildirerek tahliye talebinde bulundu. T24'te yer alan habere göre İBB karar hakkında "yürütmeyi durdurma" talebiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, mahkeme İBB'nin talebine ilişkin olarak 12 Aralık'ta ret kararı verdi. Sarıyer Kaymakamlığı, mahkemenin ret ve bölgenin tahliye kararını geçen hafta cuma günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirdi.

KAYMAKAMLIK İBB'YE YAZI YOLLADI

Sarıyer Kaymakamlığı'nın İBB'ye yolladığı yazıda şu ifadeler yer aldı; "Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkı ile Belgrad Ormanı Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarını 23/12/2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar kullanır vaziyette boş olarak teslim etmeniz, aksi takdirde tahliye işleminin 2886 sayılı Kanunun 75. Maddesinin belirtilen usule uygun olarak yapılacağı ve her türlü sorumluluk ve masrafın tarafınıza ait olacağı hususunda? bilgi ve gereğini arz ederim."

ŞAFAK VAKTİ TAHLİYE OPERASYONU

İBB, "yürütmeyi durdurma talebinin reddi" kararına itiraz edemeden, bu sabah saat 6'da 200 çevik kuvvet polisi tahliye için bölgeye gitti. Bölgeye giriş yasaklanırken, İBB'ye ait tabelalar söküldü.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Yaşanan gelişmeye CHP'den ilk tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İBB yönetiminde bulunan Belgrad Ormanı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredileceği iddialarına ilişkin, "Belgrad Ormanı bugün, rant projelerinin ve betonlaşmanın tehdidi altındadır. Eğer bu devir gerçekleşirse, halkın doğayla buluştuğu bu alan otel projeleri, yollar ve ticari tesislerle talan edilecek, İstanbul bir nefes borusunu daha kaybedecektir. Belgrad Ormanı'na dokunmaya kalkışanlar bilsin ki, karşılarında sadece bizi değil, milyonların vicdanını bulacaktır" dedi.