Gönülleri ısıtan sürpriz! 85 yıllık ömründe ilk kez doğum gününü kutladı

Kırıkkale Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Niyaz Semiz için doğum günü sürprizi düzenledi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlanan Semiz, duygusal anlar yaşadı.

YAŞLI ADAMA KOMŞULARI DESTEK OLUYOR

Kiralık bir evde yaşamını yalnız sürdüren Semiz, devlet desteği ve komşularının yardımlarıyla hayata tutunuyor. Belediye tarafından hayata geçirilen Pazar Desteği Projesi kapsamında Semiz'e aylık bin 500 lira ekonomik katkı sağlanacak.

KIZI BAKIMIYLA İLGİLENMİYOR

20 yıl önce yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması neticesinde yaralandığı için berberlik mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Semiz, 15 yıl önce eşini ve bir kızını kaybettiğini, diğer kızının da kendisine bakmaması sebebiyle bir süre huzurevinde kaldığını ifade etti.

HAYATIMDA İLK KEZ DOĞUM GÜNÜM KUTLANDI

Belediye Başkanı Ahmet Önal'a teşekkür eden Semiz, "Hayatımda ilk kez doğum günüm kutlandı. Çok mutlu oldum" dedi.