Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusu koruma altına alındı.

Bebek kirpiler koruma altında

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusu koruma altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 ay önce Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusunun özel kuvözde bakım ve beslenmelerinin ardından, doğal ortamda yaşayacak erişkinliğe ulaştığı kaydedildi.

Paylaşımda, bundan böyle kirpi yavrularının yaşamlarını merkezin bahçesinde sürdürecekleri aktarıldı.