Bebeğinin erkek olacağını öğrendikten sonra mutluluktan uçan baba, beyzbol sopasıyla eşine vurdu

Cinsiyet öğrenme partileri ilginç anların yaşanmasına neden oluyor. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çift, içinde renk olan topu patlattıkları sırada baba adayı, elindeki beyzbol sopasıyla eşine vurdu. Genç kadın acıyla kolunu tutarken adam durumu sonradan fark etti.

Son dönemde popüler olan cinsiyet öğrenme partisi çılgınlığına her geçen gün çiftlerin rağbeti artıyor. O anları çekip sosyal medyadan paylaşan anne ve baba adayları mutluluklarına izleyenleri de ortak ediyor. Farklı konseptlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çiftler bazen komik bazen de kazalara imza atıyor.

SOPA KADINA ÇARPTI

Büyük heyecanla bebeklerinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenmek isteyen bir çift, balonu beyzbol sopasıyla patlatmak istedi. Baba adayı balona hızla beyzbol sopasıyla vurdu. Bebeğinin erkek olduğunu öğrenen baba sevinçten havalara uçtu ancak elindeki beyzbol sopasının geleceği yeri hesap edemedi. Beyzbol sopası o anlarda büyük mutluluk yaşayan anne adayının koluna çarptı. Acıyla kolunu tutan kadın eşinden kaçarken, adam durumun çok sonra farkına vardı.