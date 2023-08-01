Bayraklı Belediyesi Sosyal Tesislerinde Vegan Menü İlgi Görüyor

Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde geçen yıldan itibaren sunulan vegan ve glutensiz menüler, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi görmektedir. Diyetisyenler eşliğinde hazırlanan menüde vegan hamburger, makarna, pizza, tost ve falafel gibi seçenekler bulunmaktadır. Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi yeni lezzetleri tatmak için kafelere davet etmektedir.

Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde, geçen yıl sunulmaya başlayan vegan ürünler ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı. Hayvansal kaynaklı besinleri tüketmeyen müşteriler için diyetisyenler eşliğinde hazırlanan vegan menü, en çok tercih edilen yiyecekler arasına yer aldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplumun tamamına hitap ediyoruz. İsteyen herkesi yeni lezzetlerimizi tatmak için kafelerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, sosyal tesislerinde geçen yıldan itibaren güncel menüye ek olarak sunulmaya başlayan 'Vegan ve Glutensiz Yemek Menüleri' büyük ilgi gördü. Bayraklı Belediyesi kafelerini binlerce vatandaş ziyaret ederek, yeni menüleri test etti. On sosyal tesisin beşinde hazırlanan vegan ve glutensiz menüler, Havuz, Teras, Körfez, Mürdüm ve Değirmen Kafe'de müşterilere sunuluyor. Diyetisyenler eşliğinde özel olarak hazırlanan menüde; vegan hamburger, makarna, pizza, tost ve falafel seçenekleri bulunuyor.

Başkan Sandal, "Vegan beslenen vatandaşlarımıza alternatif menüler sunuyoruz. Hayvansal kaynaklı besinler tüketmeyen ilçe sakinlerimiz için belediyemize ait sosyal tesislerde toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Ayrıca çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza yönelik de glutensiz besinlerden oluşan menüler de sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi oldukça mutlu ediyor. İlgilenen herkesi kafelerimizde yeni lezzetleri keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.