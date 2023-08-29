Bayraklı Belediyesi 20. Yeni Parkını Açtı

Bayraklı Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana 20'nci yeni parkını ilçeye kazandırmak için harekete geçti. Belediye ekipleri, Emek Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yeni park için çalışmalara başladı. Başkan Serdar Sandal, "Parkları, yolları, sosyal donatı alanlarıyla daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayraklı oluşturuyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Emek Mahallesi 7210 sokaktaki 1400 metrekarelik alanda yeni park çalışmalarına başlayan ekipler, yerel seçimlerden bu yana hayata geçirilen 20'nci yeni park için ilk kazmayı vurdu. Çocuk oyun grupları, seyir terasları ve oturma ekipmanları ile mahalleye değer katacak olan park, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kısa sürede tamamlanması planlanan park, mahallenin sosyal donatı ihtiyacına da katkı sunacak.

AMAÇ DAHA YEŞİL BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçe sakinlerimizin rahat, ferah, güvenli ve huzurlu ortamlarda sosyalleşmesi için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde ihtiyaç olan her noktaya yeni parklar yaptık, onlarcasını yeniledik. Bu kapsamda ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor ve bu çalışmalar devam da edecek. Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre ve daha modern bir Bayraklı bırakacağız" dedi.