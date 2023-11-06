Bayburt-Erzincan karayolunda trafik kazası: Sefa Bozkuş toprağa verildi
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Bayburt-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sefa Bozkuş, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bayburt Belediyesi yetkilileri ve vatandaşlar da cenaze namazına katıldı.
Bayburt- Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında Sadak deresine uçan otomobilde hayatını kaybeden Sefa Bozkuş, Şingah Mahallesi Ketenci Camii'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bayburt Belediyesinden emekli Bozkuş'un cenaze namazına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muharrem Baykal, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Bozkuş, Bayburt Kalesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.
Olay geçtiğimiz gün gece saatlerinde, Bayburt - Erzincan karayolu Sadak köyü yakınlarında meydana gelmişti. Ö.Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak Sadak deresine uçmuştu. Kazada, araç içerisinde bulunan Sefa Bozkuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. - BAYBURT