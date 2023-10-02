Batman'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucunda yollar bozuldu ve Mehmet Zeki Karataş'a ait 2 inek telef oldu. Köy sakinleri yolların onarılmasını bekliyor.

Batman'da sağanak yağışlar yolları bozdu, 2 inek telef oldu

Batman'da yağan yağışların sağanak yağışa dönüşmesi sebebiyle yollar bozuldu, otlanmaya çıkan 2 inek telef oldu.

Batman'da öğle saatlerinde sağanak yağış meydana geldi. Batman'ın Kozluk ilçesinde sağanak yağışla beraber yollar bozuldu. Aynı zamanda Mehmet Zeki Karataş'a ait 2 inek, aşırı yağışlardan dolayı telef oldu. Köy sakinleri yollarının onarılmasının bekliyor. - BATMAN