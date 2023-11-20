Batman-Amsterdam Karışıklığı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Yaşandı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda komedi gibi bir olay yaşandı. Batman'a gitmek isteyen yolcular kendilerini az daha Amsterdam'da buluyorlardı. İşte birkaç saat önce yaşanan ve bir yolcunun sosyal medyada paylaşması ile gündeme oturan Batman-Amsterdam karışıklığının detayları…

Bilet Batman'a ama nasip Amsterdam'a! İşte yaşanan Batman-Amsterdam karışıklığı!

Star Gazetesi tarafından paylaşılan habere göre, Ankara Esenboğa Havalımanı'nda eşine az rastlanır bir karışıklık yaşandı. Havalimanı içerisinde yaşanan ring karışıklığı sebebiyle Batman'a uçmak isteyen yolcular az kalsın Amsterdam Schipol Havalimanı'nda kendilerini bulacaktı. Yaşanan karışıklık bir yolcu tarafından sosyal medya da paylaşıldı.

Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. pic.twitter.com/Zf06gdkaU2 — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) November 20, 2023

Ankara Esenboğa-Amsterdam Schipol uçuşunda bileti olan bir yolcuya uçağa bineceği esnada başka bir yolcu soru yöneltiyor. Kendisine "Bu uçak Batman'a gidiyor dimi?" sorusu yöneltilen Amsterdam yolcusu "Abi ne Batman'ı uçak Amsterdam'a gidecek." cevabını veriyor. Aldığı cevap karşısında şaşkına dönen yolcu "Nasıl ya ne Amsterdam'ı ben Batman'a gideceğim!" yanıtını verince uçaktaki karışıklık ortaya çıkıyor.

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Bilet kontrol noktasından uçağa ring aracı ile getirilen Batman yolcuları ring araçları arasında yaşanan karışıklık sebebiyle Batman uçağına değil Amsterdam uçağına bırakılıyor. Batman-Amsterdam karışıklığının fark edilmesi ile kabin ekipleri Batman yolcularını uçaktan tahliye etti ve herkesi doğru uçaklara yerleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan Twitter paylaşımlarında ortak bir espri vardı. Akıllara Şahan Gökbakar tarafından çekilen Recep İvedik 6 filminde Konya ve Kenya karışıklığı sebebiyle Kenya'ya uçmak zorunda kalan ana karakter geldi. Havalimanlarında bu tarz ring karışıklıkları nadirde olsa yaşanabiliyor. Bu sebeple kabin ekipleri yolcuları uçağa ilk bindikleri anda kontrol ediyor ve yanlış uçak, yanlış valiz gibi karışıklıkların önüne geçiliyor.