Başkentte 30 Ağustos Zaferi kutlamaları başlıyor

Başkentteki belediyeler, 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü, hafta boyunca düzenlenecek konser, yürüyüş ve havai fişek gösterileriyle kutlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı, Pursaklar ve Keçiören belediyeleri kentin birçok noktasını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süsleyecek.

Belediyeler, bando marşları eşliğindeki yürüyüş, havai fişek gösterileri ve konserlerin yanı sıra özel kutlamalarla da başkentlilere unutulmaz bir Zafer Haftası yaşatacak.

ABB'nin 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda alternatif rock müzik grubu "Duman" konseriyle başlayacak kutlamaları, 28 Ağustos Pazartesi "Yüzyüzeyken Konuşuruz", 29 Ağustos Salı "Lvbel C5 ve Çakal" konserleriyle devam edecek.

ABB tarafından yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın 1'inci etabı da Büyük Zafer'in yıl dönümünde açılacak, ardından sanatçı Yalın sahne alacak.

EGO Genel Müdürlüğü ABB konserlerinin yapılacağı park için 16.00-20.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına, 21.30-00.00 saatleri arasında da konser alanından Kızılay Zafer Çarşısı'na ring seferleri düzenleyecek.

Çankaya

Çankaya Belediyesinin düzenlediği etkinliklerin merkezi Çayyolu'ndaki Atapark olacak.

Çankaya Bandosu, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da Atapark'taki törenin ardından marşlar eşliğinde Kızılay-Güvenpark, Bahçelievler 7. Cadde, İsmet İnönü Parkı ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde başkentlilere Türk bayrağı dağıtılacak.

Çankaya Belediyesinin etkinlikleri, 30 Ağustos günü 16.30-20.30 arası, "Her Neyse" "Milat" "Kirli" ve "Pera" gruplarının Atapark'taki konseriyle devam edecek.

Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle

Bayram coşkusunu 30 Ağustos'ta Türk bayrağı dağıtacağı vatandaşlarla 19.30'da Yeşilbayır Mahallesi'nden yürüyerek başlatacak Mamak Belediyesinin etkinlikleri kapsamında, saat 20.00'de Şahap Gürler Pazar yerinde Mustafa Yıldızdoğan konser verecek.

Zafer Bayramı'nı Pursaklar Belediyesi 29 Ağustos saat 20.30'da Selçuklu Meydanı'nda sanatçı Ali Kınık'ın konseri ile Yenimahalle Belediyesi ise 30 Ağustos saat 20.00'de Batıkent'teki Vedat Dalokay Parkı'ndaki etkinlikle kutlayacak.

Gölbaşı

Gölbaşı Belediyesince, 27 Ağustos'ta Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenecek folklor gösterisinin ardından rap şarkıcısı Sefo'nun sahne almasıyla başlayacak konserler, 28 Ağustos'ta Resul Dindar, 29 Ağustos'ta Özgür Can Çoban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Zara'nın sahne almasıyla son bulacak.

Gölbaşı Belediyesi'nce 29 Ağustos'ta 3. Geleneksel Sünnet Şöleni de düzenlenecek.

İlçe genelinde vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarının Türk bayrakları ile donatılması için belediye ekipleri de ilçe genelinde bayrak dağıtacak.

Keçiören

Keçiören Belediyesince 30 Ağustos günü öğle saatlerinde başlayacak kutlamalar kapsamında, ilk olarak Kalaba Kent Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunulacak.

Bayram günü saat 20.00'de belediye önüne davet edilen vatandaşlarla kutlamaların yapılacağı Fatih Stadı'na doğru meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, seğmen, mehteran ve havai fişek gösterilerinin yanı sıra Aşık Sefai ve TRT sanatçıları Nazlı Kanaat, Zafer Albayrak, Alper Diler ile Emine Karakuş konserleriyle sona erecek.