Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Başakşehir'in en kaliteli ve minimal tasarımlarıyla dikkat çeken RG Brand, şimdi Metroway AVM'de modaseverlerle buluşuyor.

Organik, sürdürülebilir ve zamansız tasarımlarıyla çocuk giyiminde fark yaratan RG Brand, 18 Ocak Cumartesi günü modern ve şık mağazasıyla yeni adresinde kapılarını açıyor. Marka, özgün koleksiyonları ve minimalist mağaza konseptiyle alışveriş deneyimine yenilikçi bir dokunuş katmayı hedefliyor.

Metroway AVM'de konumlanan mağaza, RG Brand'in kalite ve tasarım odaklı vizyonunu en iyi şekilde yansıtarak, aileleri ve moda tutkunlarını zarif bir ortamda ağırlayacak. Açılış günü ziyaretçiler, özel fırsatlar ve sürprizlerle karşılanacak!

Adres: Metroway AVM, Başakşehir

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 10:00