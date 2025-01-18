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Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!
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Çocuk giyiminde organik, sürdürülebilir ve zamansız tasarımlarıyla fark yaratan RG Brand, yeni mağazasını Metroway AVM'de açıyor. 18 Ocak Cumartesi günü kapılarını açacak olan mağaza, RG Brand'in kalite ve tasarım odaklı vizyonunu yansıtacak. Açılış günü ziyaretçiler, özel fırsatlar ve sürprizlerle karşılanacak.

Başakşehir'in en kaliteli ve minimal tasarımlarıyla dikkat çeken RG Brand, şimdi Metroway AVM'de modaseverlerle buluşuyor.

Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Organik, sürdürülebilir ve zamansız tasarımlarıyla çocuk giyiminde fark yaratan RG Brand, 18 Ocak Cumartesi günü modern ve şık mağazasıyla yeni adresinde kapılarını açıyor. Marka, özgün koleksiyonları ve minimalist mağaza konseptiyle alışveriş deneyimine yenilikçi bir dokunuş katmayı hedefliyor.

Başakşehir'in minimal ve özgün çocuk giyim markası RG Brand, Metroway AVM'de kapılarını açıyor!

Metroway AVM'de konumlanan mağaza, RG Brand'in kalite ve tasarım odaklı vizyonunu en iyi şekilde yansıtarak, aileleri ve moda tutkunlarını zarif bir ortamda ağırlayacak. Açılış günü ziyaretçiler, özel fırsatlar ve sürprizlerle karşılanacak!

Adres: Metroway AVM, Başakşehir

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 10:00

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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