Bartın-Karabük Yolundaki Ağaç Tüneli Fotoğraf Meraklılarının Gözdesi

BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde ağaçların oluşturduğu tünel, görsel şölen oluşturuyor. Yolda duranlar ağaç tünelde fotoğraf çektirirken, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol üzerindeki renk cümbüşü ve doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

Bartın-Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran bu yol, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

SÜRÜCÜLER ÇEKİP ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

9 kilometrelik yolda her iki tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yaprakları, sonbahar ve ilkbahar aylarında oluşturduğu renk cümbüşüyle seyahat edenleri mest ediyor. Yol kenarına araçlarını park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı çekip ve selfi yaparak o anları ölümsüzleştiriyor. İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan bu yol, Safranbolu'daki tarih ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevi üstleniyor. Yol üzerindeki renk cümbüşü ve doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

'SADECE ÇEKTİRMEYE GELENLER OLUYOR'

7 yıldır ağaç tünelin girişinde odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (67), "Buradaki doğal güzellik kasım ayı sonuna kadar devam eder. UNESCO Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesini gezenler, mutlaka tarihi ve turistik Amasra'ya geçerken bu yolu tercih ediyor. Özellikle bu yıl yolun çok fazla ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Gezi tur otobüslerinin durma ve fotoğraf çektirme alanı haline geldi. Ağaç tünel yolu gelenler çok beğeniyor. Gelin ve damatlar da bir durma yeri olmamasına rağmen mutlaka durup hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Türkiye'nin her ilinden hatta Hatay'dan bile buraya sadece fotoğraf çektirmek için gelenler oluyor. Bu yol artık yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi" dedi.