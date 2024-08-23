Bartın'daki Ağaç Tüneli Yolculuk Edenleri Hayran Bırakıyor

BARTIN'da iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolunda yolculuk edenler, yeşil tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor. Yolda duranlar ağaç tünelin içesinde fotoğraf çektirirken; İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor.

Bartın- Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı, sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

SÜRÜCÜLER ÇEKİP ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

9 kilometrelik yolda her 2 tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yaprakları, sonbahar ve ilkbahar aylarında oluşturduğu güzel görüntülerle, seyahat edenleri heyecanlandırıyor. Yol kenarında park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak, o anları ölümsüzleştiriyor. İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor.

'BU YOLA BAYILDIK'

Tokat'tan Bartın'ın Amasra ilçesine tatile gittiklerini söyleyen Rıfat Hanedar, "Buraların çok güzel bir coğrafyası var. Mükemmel bir ormanı ve yeşilliği var. Özellikle bu Amasra yolundaki ağaç tünel. Bu yola bayıldık. O yüzden yol kenarında durduk ve fotoğraf çekildik. Burası çok güzel, hem kamp yapmaya hem gezmeye, görmeye harika bir yer. Tabii Türkiye'nin her yeri ayrı ayrı güzel ama buraya gelince insanın geriye gidesi gelmiyor" dedi.

'YOLU GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

6 yıldır ağaç tünelin girişinde odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (66), "Burada uzun yıllardır yoldan geçen misafirlerimize hizmet ediyoruz. Safranbolu'dan Amasra'ya gidenler, bu yolu kullanıyor ve çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, bu yola fotoğraf çektirmek için geliyor. Yolu görenler çok şaşırıyor. Bizlere 'bu ağaçlar bu yola dikildi mi' gibi sorular soruyorlar. Onlara bu ağaçların kendiliğinden büyüdüğünü söylüyoruz. Burada büyüyen kavlak ağaçların yapraklarının tepede birleşmesiyle bu yol tünel görünümü alıyor. 40-50 yıl önce buradaki çınar ağaçları çok küçüktü ve böyle bir manzara yoktu. Şimdi bu ağaçlar bizlere doğal bir tünel görünümü sürüyor. Yine Akdeniz, Ege'den gelen misafirlerimiz de sıcak havalarda ağaçların gölgesinde serinliyorlar, sürücülerin yaz-kış buraya gösterdikleri ilgiden memnunuz" diye konuştu.