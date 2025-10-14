Haberler

Bartın'da İnşaat Alanında Düşen Tilki Kurtarıldı
Bartın Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında su dolu bir çukura düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. Vinç ile çukura inen işçiler, tilkiyi güvenli bir şekilde çıkararak ormana saldı.

BARTIN'da, üniversite kampüsünde devam eden inşaat alanında su dolu çukura düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçileri, gelen sesler üzerine 3 metre derinliğindeki çukuru kontrol ettiklerinde içinde dışarı çıkmaya çalışan tilkiyi fark etti. Vinç ile çukura inen işçilerden biri, tilkiyi elleriyle yakalayarak yukarı çıkardı. Suyla dolu inşaat çukurundan kurtarılan tilki, kısa süre sonra ormana doğru koşarak uzaklaştı. Tilkinin kurtarılma anları işçiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
