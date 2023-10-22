Bartın'da Domuz Kapanına Yakalanan Ayı Kurtarıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir tarlaya kurulan domuz kapanına yakalanan ve kanlar içerisinde kalan ayı, ekiplerin 3 saat süren operasyonuyla kurtarıldıktan sonra tedavi edilerek doğal hayata salındı.

Bartın'da bir tarlaya kurulan domuz kapanına yakalanan ve kanlar içerisinde kalan ayı, ekiplerin 3 saat süren operasyonuyla kurtarılıp, tedavi edildikten sonra doğal hayata salındı.

Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde bir tarlaya kurulan domuz kapanına ayı yakalandı. Köylülerin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri ve Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Askerler çevre güvenlik tedbiri alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ise uyuşturucu iğne atan tüfekle ağzı kanlar içerisinde kalan ayıyı vurarak, bayılttı. Bayıltılan hayvanın 2 yaşında erkek yaban ayısı olduğunu belirleyen ekipler, ayıyı sarmalayan çelik halatları keserek sıkıştığı yerden kurtardı. Baygın halde yatan ayının tedavisini yapan ekipler yaklaşık 1 saat ayının ayılmasını bekledi. Ayıldıktan sonra yeniden ayağa kalkan ayı, arazi yakınlarındaki ormanın derinliklerine giderek gözden kayboldu.

Öte yandan, sık sık ayıların görüldüğü bölgede daha önce de bir yavru ayının domuz kapanına yakalandığı ve yine ekiplerin müdahalesi ile ayının kurtarılarak, doğaya salındığı öğrenildi. - BARTIN