Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

İstanbul'da bedelli askerlerin görev yaptığı kışlalardan biri olan Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda çekilen fotoğraflar büyük tepki çekti.

DUŞAKABİNLER VE TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE

Gazete İsmail Saymaz tarafından yayınlanan fotoğraflarda duşakabinler ve tuvaletlerin de pislik içinde olduğu görüldü. Askerlik görevini kışlada yapan ve geçen ay terhis olan E.B., "Tuvaletler aşırı kirliydi. Sıvı sabun kullanıyorduk. Bu sabunla birçok yer temizlenmiyordu. Mikrop ve enfeksiyon kaptık. Yıllardır kapalı olan bir tuvaleti bize temizlettiler. Temizlerken eldiven vermediler. Maske pandemiden kalma… Duşlar küflüydü. Hem de siyah küf, zehirli olandan. Çarşaflar kirliydi" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"DUVARLAR ASKERLERİN DİNLENDİĞİ YERE YIKILDI"

Açıklamasının devamında binanın çürük olduğunu belirten E.B., "Bina çok çürük. Duvarların bir kısmı askerlerin dinlendiği yere yıkıldı. Şans eseri kimse yoktu, yaralanma olmadı. Etrafını kapattılar. Elektrik kabloları yere çok yakın mesafede, hatta görünüyordu. Elektik çarpmaları oluyordu" şeklinde konuştu.

GÖZLER BAKANLIKTA

Büyük yankı uyandıran fotoğraflar ve iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...

İşte o kışlada çekilen fotoğraflar;