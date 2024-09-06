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Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

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Bedelli askerlerin görev yaptığı İstanbul Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın tuvalet ve banyolarının içler acısı hali büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da bedelli askerlerin görev yaptığı kışlalardan biri olan Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda çekilen fotoğraflar büyük tepki çekti.

DUŞAKABİNLER VE TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE

Gazete İsmail Saymaz tarafından yayınlanan fotoğraflarda duşakabinler ve tuvaletlerin de pislik içinde olduğu görüldü. Askerlik görevini kışlada yapan ve geçen ay terhis olan E.B., "Tuvaletler aşırı kirliydi. Sıvı sabun kullanıyorduk. Bu sabunla birçok yer temizlenmiyordu. Mikrop ve enfeksiyon kaptık. Yıllardır kapalı olan bir tuvaleti bize temizlettiler. Temizlerken eldiven vermediler. Maske pandemiden kalma… Duşlar küflüydü. Hem de siyah küf, zehirli olandan. Çarşaflar kirliydi" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"DUVARLAR ASKERLERİN DİNLENDİĞİ YERE YIKILDI"

Açıklamasının devamında binanın çürük olduğunu belirten E.B., "Bina çok çürük. Duvarların bir kısmı askerlerin dinlendiği yere yıkıldı. Şans eseri kimse yoktu, yaralanma olmadı. Etrafını kapattılar. Elektrik kabloları yere çok yakın mesafede, hatta görünüyordu. Elektik çarpmaları oluyordu" şeklinde konuştu.

GÖZLER BAKANLIKTA

Büyük yankı uyandıran fotoğraflar ve iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...

İşte o kışlada çekilen fotoğraflar;

Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Bedelli Askerlik 2023 Kenan Evren İstanbul Maltepe Güncel Maliye Yaşam

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Yorumlar (18)

Doğru Söz:

Burayı otel mi zannettiniz. Normal askerliğin yapıldığı kışlalarda banyo ve tuvaletlerin temizliğini askerler yaparken, bedelliler de kullandıkları yerlerin temizliğini de bi-zahmet beraberce yapıversinler de askerde olduklarını anlasınlar...

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Ender YILDIRIM:

bedelliler temizleyecek işte.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Bedelli Askerlik yapanlar şikayette bulunacaklarına genel temizlik yapsınlar. Orası 5 yıldızlı Otel değil.

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GÖKHAN UZUNALİ :

Tam 18 ay Askerliğin dibini yapmış birisi olarak AZ BİLE......

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Sogun Nn:

bebeler ağlamış. kolaymi askerlik

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Yasin Şimşek:

Hem Ayranım dökülmesin Hem.. :)

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Emre null:

gezdim İzmiri urfayi ettim ilim talep dediler ki ilim kuyunun dibindedir once edeb once edeb

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DOĞAN DURAN null:

foşur foşur yıkıyan bir adam vardı ons söylesek yıkar...

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SERVET BİLGİN:

NİYE ŞAŞIRDINIZ ÖZÜMÜZ BU.

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gökhan yıldırım:

o kadarda para aliyorlar

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