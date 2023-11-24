Bandırma'da 65 yıllık boza işletmesi Balkan lezzetini yaşatıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 65 yıl önce faaliyete geçen boza işletmesinin Balkanlar'dan Türkiye'ye uzanan lezzet hikayesi, Faik Atik tarafından baba mirası olarak yaşatılmaya devam ediyor. Atik, ailesinin bozacılık mesleğiyle yıllardır iştigal ettiğini belirterek, mesleğini çok sevdiğini ve hedeflerinin işletme olarak bir asrı görmek olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 65 yıl önce faaliyete geçen boza işletmesinin Balkanlar'dan Türkiye'ye uzanan lezzet hikayesi, Faik Atik tarafından baba mirası olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Atik, yaptığı açıklamada, ailesinin bozacılık mesleğiyle yıllardır iştigal ettiğini söyledi.

Ailesinin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Bandırma'ya yerleştiğini, bu işletmenin babası tarafından 1958'de kurulduğunu belirten Atik, şöyle konuştu:

"Babam, Üsküp'te de aynı işi yapıyordu. Daha sonra işi yürütmeye biz başladık. Babamızın yanında uzun süre çırak gibi çalıştık. Tabii ki uzun ve meşakkatli bir iş. Bozacılık farklı bir kültür. Bozanın en az 5-6 bin yıllık tarihi var ama bizim burada kışın daha çok tüketiliyor. Zanaat farklı bir şey ve incelikleriyle öğrenmek uzun yıllar alıyor. Meslek zor olunca kimse 'ben bu işi öğreneyim' demiyor. Bir de boza genelde kışın tüketiliyor. Yani kazancı tatmin etmiyor. Halbuki dört mevsim tüketilebilir. Belki de artık bu işte son nesiliz diyebiliriz."

Atik, mesleğini çok sevdiğini, hedeflerinin işletme olarak hedeflerinin bir asrı görmek olduğunu sözlerine ekledi.