13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Adana'da 12 yaşındaki çocuk, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.
Adana'da 12 yaşındaki çocuk 13'üncü kattaki evlerinin balkonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BALKONDAYKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ege Erdem P. dengesini yitirerek evlerinin balkonundan aşağı düştü. Sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ege Erdem'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam