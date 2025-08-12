Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

10 Ağustos Pazar günü 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

880 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Öte yandan AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 880 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Kayıtlara göre 18 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

Deprem de enkaz altında kalıp ölürsem acaba ruhum nereye gidecek ? İşte aklımdaki soru bu.

